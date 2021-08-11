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"الحقيل": وقف تطبيق عقوبة بعض المخالقات البلدية سيرفع مساهمة القطاع الخاص

منذ 5 ساعات
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"الحقيل": وقف تطبيق عقوبة بعض المخالقات البلدية سيرفع مساهمة القطاع الخاص

الرياض (صدى):
وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنح صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية والتنبيه أولاً لعدم العودة لإرتكابها.

وقال "الحقيل" عبر حسابه على "تويتر": "أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين على منح وزير شؤون البلدية والقروية والإسمان صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة والتنبيه أولاً لعدم العودة الى ارتكابها".

وأضاف: "سينعكس ذلك على رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن و مراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويؤكد على أن الهدف من فرض العقوبات هو رفع معدلات الامتثال".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الابتزاز نوع من الخيانة والخائن خبيث الفعل وخطير التأثير ولا خير فيه .. يستتاب ثم يعاقب وإلا يعزر
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من مصرقعة بلهاء رفلاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
رفالة عمياء ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء اهلها ويصبرهم على فراقها ويرزقبهم بأبرك منها .. آمين ..
اعبدو
تحليل مخدرات على الجنسين وكشف وتحليل ؟؟؟ يادندرمة

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