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ضبط 10 أشخاص لارتكابهم مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها 

منذ 5 ساعات
1994
ضبط 10 أشخاص لارتكابهم مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها 

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة، 8 مواطنين ومقيمان من الجنسيتين السورية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، لافتا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها هي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يالها من مصرقعة بلهاء رفلاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
رفالة عمياء ..
اعبدو
تحليل مخدرات على الجنسين وكشف وتحليل ؟؟؟ يادندرمة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يتمم له الشفاء .. آمين ..
محمد
طيب هو فيه تحليل مخدرات قبل الزواج من زمان موجود هذا الشرط نبغى تحليل النفسية يادندرمه

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