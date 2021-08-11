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"الطيران المدني" يتيح إمكانية استخدام السعة المقعدية الكاملة للطائرات بدءًا من سبتمبر

منذ 4 ساعات
2156
"الطيران المدني" يتيح إمكانية استخدام السعة المقعدية الكاملة للطائرات بدءًا من سبتمبر

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني إمكانية استخدام السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرات للرحلات الداخلية، وذلك ابتداءًا من مطلع سبتمبر المقبل.

وذكرت أنه يشترط أن يكون جميع الركاب مکتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية أقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية المختصة في المملكة.

وشددت الهيئة على أهمية استمرار الالتزام بارتداء الكمامة والحث على تطهير اليدين، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببرتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية).

وأضافت أن ذلك جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة وبناء على طلب بعض الناقلات الجوية الوطنية.

كورونا
الطيران المدني

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رفالة عمياء ..
اعبدو
تحليل مخدرات على الجنسين وكشف وتحليل ؟؟؟ يادندرمة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يتمم له الشفاء .. آمين ..
محمد
طيب هو فيه تحليل مخدرات قبل الزواج من زمان موجود هذا الشرط نبغى تحليل النفسية يادندرمه
ابو نيرسيان
والله ماعرفناه من القصص الا قاطع طرق وسروق بلا بهرجه لو مقاولات كان نافس بن لادن بالمقاولات

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