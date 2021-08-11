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جستنيه يعلق على فوز الفيحاء على الاتحاد:"نهاية محزنة"

منذ 4 ساعات
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جستنيه يعلق على فوز الفيحاء على الاتحاد:"نهاية محزنة"

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على فوز فريق الفيحاء على نظيره الاتحاد بهدف دون رد، في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عدنان جستنيه:"ألف مبروك لفريق الفيحاء فوز مستحق وبجدارة على فريق الاتحاد الذي يعيدنا مدربه السيد كاريلي إلى بداية سيئة عبر تشكيلة خطأ وتغيرات غبية ولاعبين خارج الفورمة نفس الأسلوب والفكر لا جديد".

وأشار:"بصراحة العميد سوف يعاني كثيراً، والله يعين محبيه حرق عصاب ودوري ياخوفي من آخر المشوار ونهاية محزنة".

وكان اللاعب باناغيوتس سجل هدف الفيحاء الوحيد في الدقيقة 35، حيث أن المباراة أقيمت اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

الاتحاد
عدنان جستنيه

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد
طيب هو فيه تحليل مخدرات قبل الزواج من زمان موجود هذا الشرط نبغى تحليل النفسية يادندرمه
ابو نيرسيان
والله ماعرفناه من القصص الا قاطع طرق وسروق بلا بهرجه لو مقاولات كان نافس بن لادن بالمقاولات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. سبحان الله .. اكلتي المقسوم لك والطائر اخذ المقسوم له .. الحق حق يا بنيه ..
بلبل البحر
هذي طريقة لصيد هذا النوع من السمك
د محمد ماجد بخش
٧ سنوات قليلة .. ما تبرد القلب .. طبيب خائن لا خير فيه

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