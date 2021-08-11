"جمال عارف" يهاجم "كاريلي" في أول هزائم الاتحاد بدوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
انتقد الناقد الرياضي جمال عارف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فابيو كاريلي، وذلك بعد أن خسر الاتحاد أول مباراة له أمام الفيحاء بكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب عارف على حسابه بموقع "تويتر:"لا جديد في الاتحاد، كاريلي بنفس الفكر، هنريكي في التشكيل وثلاث محاور، لا منهجية ولا تكتيك ولابناء للهجمة حتى الفاولات والضربات الركنية بطريقة واحدة قديمة وتقليدية".
وتابع :"ماذا كان كاريلي يفعل في المعسكر؟ قلنا كاريلي ليس طموحا للاتحاد وردهم في كل مرة جددنا الثقة في المدرب!!".
يذكر أن الفيحاء تغلب على ضيفه الاتحاد بهدف مقابل لا شئ وذلك في إفتتاح مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.