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طائر يفاجئ سيدة قبل أن تأكل
منذ 13 ساعة
1811
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15891
منذ 44 دقيقة
ما هي مقسومة لك .. وسلامتك أهم من طعامة البوظة .. معوضة خير
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15891
منذ 37 دقيقة
ربما كانت كيكة أو خبزة مركبة على عود آيسكريم .. أياً كانت تلعق أم تمضغ.. فهي صيدٌ معتبر وله مذاقه الخاص عند الطير الخاطف
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132019
منذ دقيقتين
هههههههههههههههههههه ..
.. سبحان الله .. اكلتي المقسوم لك والطائر اخذ المقسوم له .. الحق حق يا بنيه ..
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أحدث التعليقات
محمد
طيب هو فيه تحليل مخدرات قبل الزواج من زمان موجود هذا الشرط نبغى تحليل النفسية يادندرمه
ابو نيرسيان
والله ماعرفناه من القصص الا قاطع طرق وسروق بلا بهرجه لو مقاولات كان نافس بن لادن بالمقاولات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. سبحان الله .. اكلتي المقسوم لك والطائر اخذ المقسوم له .. الحق حق يا بنيه ..
بلبل البحر
هذي طريقة لصيد هذا النوع من السمك
د محمد ماجد بخش
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