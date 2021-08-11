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مدير تعليم القنفذة يدشن حملة " سجلهم لنصلهم "

منذ 10 ساعات
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مدير تعليم القنفذة يدشن حملة " سجلهم لنصلهم "

مازن عبدالله (صدى):
دشن مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي الحملة التعريفية بالنقل المدرسي "سجلهم لنوصلهم بحضور ممثل شركة تطوير النقل المدرسي بالقنفذة الأستاذ متعب الزهراني.

وتحدث رئيس قسم خدمات الطلاب الأستاذ محمد علي مغربي أن الحملة تأتي لتعريف أولياء الأمور  وتثقيفهم وتعريفهم أن تسجيل الطلاب والطالبات سيكون عبر حساباتهم في نظام نور وضمن التعاون القائم بين خدمات الطلاب بتعليم القنفذة وشركة تطوير النقلالمدرسي.

وأشار إلى أن هناك فئة مستثاة من أجور الدفع وهم أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة حسب توجيهاتوزارةالتعليم.

وشاهد سعادة  مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي حافلات النقل وماتحويه من تجهيزات ووسائل سلامة مؤكدا على ضرورة الاهتمام بجانب تطوير قائدي الحافلات مهنيا وتعاملا حتى يكون قادرا على حفظ أرواح الطلاب والطالبات.

وحاثاً إياهم على اتباع التوجيهات والارشادات توعوية ومرورية والتأكد من وسائل السلامة في كل حافلة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

هذا وقد جابت الحافلات الخاصة بالنقل المدرسي شوارع وأحياء محافظة القنفذة ومراكزها ضمن تلك الحملة التعريفية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد
طيب هو فيه تحليل مخدرات قبل الزواج من زمان موجود هذا الشرط نبغى تحليل النفسية يادندرمه
ابو نيرسيان
والله ماعرفناه من القصص الا قاطع طرق وسروق بلا بهرجه لو مقاولات كان نافس بن لادن بالمقاولات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. سبحان الله .. اكلتي المقسوم لك والطائر اخذ المقسوم له .. الحق حق يا بنيه ..
بلبل البحر
هذي طريقة لصيد هذا النوع من السمك
د محمد ماجد بخش
٧ سنوات قليلة .. ما تبرد القلب .. طبيب خائن لا خير فيه

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