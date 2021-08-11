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بالفيديو.. جماهير الاتحاد تهاجم لاعبي الفريق بقوارير الماء بعد الخسارة

منذ 56 دقيقة
1856
بالفيديو.. جماهير الاتحاد تهاجم لاعبي الفريق بقوارير الماء بعد الخسارة

نواف السالم (صدى):
هاجمت جماهير الاتحاد لاعبيها بالقوارير بعد خسارة الفريق أمام الفيحاء بهدف نظيف دون مقابل، وذلك في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم دوري المحترفين.

وألقت الجماهير عدد من القوارير على اللاعبين بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، وصبت غضبها على نجم الاتحاد فهد المولد وبرونو هنريكي بسبب الهزيمة.

وتغلب الفيحاء على ضيفه الاتحاد بهدف سجله اللاعب باناجيوتيس تاختيدس في الدقيقة ٣٥ من عمر المباراة.

وتعتبر المباراة واحدة من مفاجآت الموسم الجديد حيث تفوق الفيحاء في مجمل الأحداث من خلال التوازن الدفاعي والهجومي.

الاتحاد
فهد المولد
دوري المحترفين
الجماهير
الفيحاء

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ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب ..
ابو يوسف المعلمي
رحم الله المتوفى وغفر له واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويشفي المصاب .. آمين ..
قلمي عشقي
انا وجهه نظري الأدب لا يمكن يعلم لفاقده دورات الزواج من عشر سنوات مانتايجها زيادة الطلاق السيء سيء والجيد جيد . اذا اهله فاسدين...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ، روعتونا يا حبايب ,, .. عوداً حميداً لصحيفتنا المفضلة الموقره .. يا هلا ومرحبا ترحيبة ملؤها السماوات والأرض ..

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