بالفيديو.. جماهير الاتحاد تهاجم لاعبي الفريق بقوارير الماء بعد الخسارة

نواف السالم (صدى):
هاجمت جماهير الاتحاد لاعبيها بالقوارير بعد خسارة الفريق أمام الفيحاء بهدف نظيف دون مقابل، وذلك في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم دوري المحترفين.
وألقت الجماهير عدد من القوارير على اللاعبين بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، وصبت غضبها على نجم الاتحاد فهد المولد وبرونو هنريكي بسبب الهزيمة.
وتغلب الفيحاء على ضيفه الاتحاد بهدف سجله اللاعب باناجيوتيس تاختيدس في الدقيقة ٣٥ من عمر المباراة.
وتعتبر المباراة واحدة من مفاجآت الموسم الجديد حيث تفوق الفيحاء في مجمل الأحداث من خلال التوازن الدفاعي والهجومي.