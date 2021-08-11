العوضي: القانون سيحكم في الأزمة الصحية لزوجتي ياسمين عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
تحدث الفنان المصري أحمد العوضي، عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي دخلت في غيبوبة ولا تزال تعاني من آثارها.
وقال أحمد العوضي، إن القانون سيحكم في الأزمة الصحية التي مرت بها زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية التي تعاني منها ياسمين سببها إهمال طبي وتخاذل من قبل الأطباء الذين كانوا يشرفون على حالتها الصحية.
وأوضح أحمد العوضي:"ما حدث من تسيّب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنها لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث لا تظنن صمتي نسيان بل لكل حدث حديث".
وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز دخلت في غيبوبة في منتصف الشهر الماضي؛ بسبب خطأ طبي، وتلقت العلاج في أحد المستشفيات لمدة شهر.