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بالفيديو .. متطوعات في جدة يجهزّن أكثر من 2500 عروسة للزفاف بلا مقابل

منذ ساعة
1380
بالفيديو .. متطوعات في جدة يجهزّن أكثر من 2500 عروسة للزفاف بلا مقابل

يوسف الحميد (صدى):
تطوعت نحو 400 فتاة تحت سقف مشروع "فرحة وطرحة" من أجل تجهيز أكثر من 2500 عروسة لحفل الزفاف بلا مقابل مادي.

وذكرت رئيسة قسم لجنة التنمية بأحياء شمال جدة، حسناء أحمد، أن المشروع يوفر فساتين الزفاف وكافة الإكسسوارات اللازمة للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر المتعففة بشكل مجاني، وذلك وفقا لحديثها في برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية".

وأكدت أن الخدمات التي تقدمها المتطوعات للعرائس لا تتوقف على ذلك فحسب إذ يتم أيضا توفير كل ما تحتاجه المرأة قبل ليلة زفافها من أغراض شخصية وتجهيز نفسها وخلافه.

وأضافت أنه يتم أيضا تزويد والدة العروس وأخواتها بفساتين إذا احتاجوا لذلك، فضلا عن إرسال العروس إلى صالونات التجميل لتجهيزها ليلة زفافها.

وأشارت إلى أن المشروع بدأ منذ عام 1436هـ، كما يتم تدريب وتطوير مهارات المقبلات على الزواج لإيجاد مصدر دخل خاص لهن بعض الزواج مثل صناعة الشوكولاتة، أو تنسيق الزهور أو تلميع الإكسسوارات.

وأكدت أن المشروع يفيد أيضا المتطوعات في ممارسة هواياتهن وتطوير مهاراتهن، فضلا عن أن المشروع مرتبط بمنصة العمل التطوعي، وتحصل من خلال المتطوعة على ساعات تطوعية تفيدها في الجامعة وفي مشوارها المهني.

جدة
فستان
عرائس
منصة العمل التطوعي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب ..
ابو يوسف المعلمي
رحم الله المتوفى وغفر له واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويشفي المصاب .. آمين ..
قلمي عشقي
انا وجهه نظري الأدب لا يمكن يعلم لفاقده دورات الزواج من عشر سنوات مانتايجها زيادة الطلاق السيء سيء والجيد جيد . اذا اهله فاسدين...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ، روعتونا يا حبايب ,, .. عوداً حميداً لصحيفتنا المفضلة الموقره .. يا هلا ومرحبا ترحيبة ملؤها السماوات والأرض ..

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