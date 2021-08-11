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صدى تعتذر لقرائها بسبب التوقف عن النشر لأعمال الصيانة
منذ 16 دقيقة
1283
1
خاص (صدى):
تعتذر صحيفة صدى الإلكترونية عن التوقف الطارئ عن نشر الأخبار على مدار اليومين الماضيين بسبب خضوع الموقع لأعمال صيانة يجرى تنفيذها من أجل أن يظهر الموقع بحلة جديدة تلقى قبولكم.
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صحيفة صدى الإلكترونية
أعمال الصيانة
التعليقات
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10067
منذ دقيقة
المهم رجعتوا لنا بالسلامة
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