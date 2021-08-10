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أطعمة ومشروبات تساعد على ترطيب الجسم وحمايته خلال الصيف

منذ ساعة
1812
أطعمة ومشروبات تساعد على ترطيب الجسم وحمايته خلال الصيف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء عن أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساعد على ترطيب الجسم والحماية من أمراض الصيف مع تقوية المناعة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويعد الماء من أبرز وأهم المشروبات التي يجب الحفاظ عليها على مدار اليوم، وبعده العصائر الطبيعية المثلجة وأهمها مشروب خليط الجزر والبرتقال الطازج ومشروب خليط الليمون والنعناع ومشروب التمر هندي بمكعبات الثلج ومشروب الخروب ومشروب الكركدية المثلجان.

ويأتي بعد ذلك الخضروات الطازجة وعلى رأسها الخيار والجزر والطماطم والخس بأنواعه، وأيضا الفاكهة ومنها البرتقال الصيفي والبطيخ والشهد والكانتلوب، فضلًا عن تناول الزبادي المثلج.

أطعمة
فيروس كورونا
مشروبات
فصل الصيف
ترطيب الجسم

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو سعود
تمام عليهم بس اتمنى حتى في الحفلات والتجمعات والسينما يراقبو ويعطونهم مخالفة عشان الانصاف .
رااايق
الله يهديكِ ***
محمدالدوسري
نسئل الله الكريم ان يجعل مثواه ا لجنه وان يلهم اهله الصبروالسلوان انا لله وانا اليه راجعون
أســــــيـــربغرامــــــــــــــــــــــــــك
صدقت
أســــــيـــربغرامــــــــــــــــــــــــــك
صدقت

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