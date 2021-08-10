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فيديو نادر يكشف كلمة الملك فهد خلال افتتاح الاستاد ودورة الخليج التاسعة

منذ ساعة
1940
فيديو نادر يكشف كلمة الملك فهد خلال افتتاح الاستاد ودورة الخليج التاسعة

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر عن الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - خلال افتتاح استاد الملك فهد الدولي بالتزامن مع بدء الدورة التاسعة لدول الخليج، متمنياً الإستمرارية والنجاح لهذه الدورات الخيّرة.

وقال الملك فهد، خلال الافتتاح: "إخواني الحضور أرحب بكم في بلدكم الثاني لافتتاح هذه الدورة التاسعة لدول الخليج، مؤملًا أن تستمر هذه الدورات الخيرة لأبناء الخليج، ومتمنيًا في نفس الوقت لقادة دول الخليج كل ما في النصر لأوطاننا الخليجية وعزة وكرامة".

وأضاف الملك فهد - رحمه الله: "ودمتم في أسعد الأوقات في بلدكم الشقيق وأهلًا وسهلًا بشبابنا العزيز من من خليجنا الحبيب ودمتم لأمتكم درعًا واقيًا من كل الشرور.. وشكرًا للجميع ".

الملك فهد
استاد الملك فهد
دورة الخليج التاسعة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو سعود
تمام عليهم بس اتمنى حتى في الحفلات والتجمعات والسينما يراقبو ويعطونهم مخالفة عشان الانصاف .
رااايق
الله يهديكِ ***
محمدالدوسري
نسئل الله الكريم ان يجعل مثواه ا لجنه وان يلهم اهله الصبروالسلوان انا لله وانا اليه راجعون
أســــــيـــربغرامــــــــــــــــــــــــــك
صدقت
أســــــيـــربغرامــــــــــــــــــــــــــك
صدقت

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