فيديو نادر يكشف كلمة الملك فهد خلال افتتاح الاستاد ودورة الخليج التاسعة

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر عن الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - خلال افتتاح استاد الملك فهد الدولي بالتزامن مع بدء الدورة التاسعة لدول الخليج، متمنياً الإستمرارية والنجاح لهذه الدورات الخيّرة.
وقال الملك فهد، خلال الافتتاح: "إخواني الحضور أرحب بكم في بلدكم الثاني لافتتاح هذه الدورة التاسعة لدول الخليج، مؤملًا أن تستمر هذه الدورات الخيرة لأبناء الخليج، ومتمنيًا في نفس الوقت لقادة دول الخليج كل ما في النصر لأوطاننا الخليجية وعزة وكرامة".
وأضاف الملك فهد - رحمه الله: "ودمتم في أسعد الأوقات في بلدكم الشقيق وأهلًا وسهلًا بشبابنا العزيز من من خليجنا الحبيب ودمتم لأمتكم درعًا واقيًا من كل الشرور.. وشكرًا للجميع ".