نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إلزام مستشفى خاص بدفع 300 ألف ريال لطبيب فُصل دون سبب

منذ 34 دقيقة
1332
2
إلزام مستشفى خاص بدفع 300 ألف ريال لطبيب فُصل دون سبب

عادل الحربي (صدى):
أصدرت محكمة عمالية، قرارا بإلزام مستشفى خاصا في إحدى المحافظات غربي المملكة، بدفع مبلغ 300 ألف ريال مستحقات مالية وظيفية لطبيب سعودي فُصل من العمل دون سبب.

كما ألزمت المحكمة المستشفى بمنح الطبيب الاستشاري شهادة خدمة عن فترة عمله، وذلك بعدما انهت المنشأة العلاقة العمالية ‏معه بعد 6 شهور دون سبب ما سبب له أضرارا، بحسب عكاظ.

وكان الطبيب قد لجأ للمطالبة بمستحقاته المالية في مدة العقد ونهاية الخدمة بموجب نظام العمل، وتعويضه عن إنهاء عقده بالمادة 77 ومستحقاته في بدل السكن والرواتب المتأخرة إضافة الى أتعاب المحاماة.

طبيب
فصل
مستشفى خاص
محكمة عمالية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15839
منذ 26 دقيقة
أها عشان كذا ما فصلوني !!
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132001
منذ 3 دقائق
يستهل ماكسبه ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

صادق حسن الاحوازي
ما شاغلكم غير العالمي
ممدوح عبد الكريم
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه
ابو محمد 😎 ✍️
يستهل ماكسبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يرحم ايام زمان وذكريات اواسط التسعينيات هجريه ..
خالد الربياوي
من تحدث في غير فنه اتى بالعجائب

أخر الأخبار

مطار الرياض القديم
مطار الرياض القديم
منذ 32 دقيقة 264
إلزام مستشفى خاص بدفع 300 ألف ريال لطبيب فُصل دون سبب
إلزام مستشفى خاص بدفع 300 ألف ريال لطبيب فُصل دون سبب
منذ 34 دقيقة 1332
تعثر المفاوضات بين جيوفينكو وباوك اليوناني
تعثر المفاوضات بين جيوفينكو وباوك اليوناني
منذ ساعة 1504
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1251
"عبدالله الشريف" يحمل بعض المواطنين مسؤولية استمرار تلاعب العمالة الوافدة
"عبدالله الشريف" يحمل بعض المواطنين مسؤولية استمرار تلاعب العمالة الوافدة
منذ ساعة 10524
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
منذ ساعة 1505
وظائف للجنسين بالشركة المتحدة للسيارات
وظائف للجنسين بالشركة المتحدة للسيارات
منذ ساعتين 1468
"بارنز للأغذية" تعلن عن توفر وظائف شاغرة بجدة
"بارنز للأغذية" تعلن عن توفر وظائف شاغرة بجدة
منذ ساعتين 1434
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ ساعتين 1514
السجن 10 سنوات لفتاة جلبت مخدرات إلى الإمارات
السجن 10 سنوات لفتاة جلبت مخدرات إلى الإمارات
منذ 3 ساعات 1005