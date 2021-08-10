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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ ساعة
1274
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.40243، العملة مقابل الريال الواحد 0.22714

- الدولار: 3.75018، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665

- درهم إماراتي: 1.02096، مقابل الريال الواحد 0.97947

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.66354

- دينار أردني: 5.28945، مقابل الريال الواحد 0.18906

- دينار كويتي: 12.46704 مقابل الريال الواحد 0.08021

- دينار بحريني: 9.94808، مقابل الريال الواحد 0.10053

- الريال القطري: 1.02999، مقابل الريال الواحد 0.97089

-الدرهم المغربي: 0.41770مقابل الريال الواحد 2.39757

- الجنيه المصري: 0.23889، مقابل الريال الواحد 4.18612

المملكة
الدولار
الريال
العملات

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أحدث التعليقات

وافي
هذا الطبل واشكالة هم من اوصلونا الي مانحن علية حسبي الله عليك وعلى من هم على شاكلتك
صادق حسن الاحوازي
ما شاغلكم غير العالمي
ممدوح عبد الكريم
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه
ابو محمد 😎 ✍️
يستهل ماكسبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يرحم ايام زمان وذكريات اواسط التسعينيات هجريه ..

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