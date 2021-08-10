أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.40243، العملة مقابل الريال الواحد 0.22714
- الدولار: 3.75018، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665
- درهم إماراتي: 1.02096، مقابل الريال الواحد 0.97947
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.66354
- دينار أردني: 5.28945، مقابل الريال الواحد 0.18906
- دينار كويتي: 12.46704 مقابل الريال الواحد 0.08021
- دينار بحريني: 9.94808، مقابل الريال الواحد 0.10053
- الريال القطري: 1.02999، مقابل الريال الواحد 0.97089
-الدرهم المغربي: 0.41770مقابل الريال الواحد 2.39757
- الجنيه المصري: 0.23889، مقابل الريال الواحد 4.18612