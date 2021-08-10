وظائف للجنسين بالشركة المتحدة للسيارات

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة المتحدة للسيارات، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في جميع مناطق المملكة.
وفيما يلي المسميات الوظيفية وشروطها:
1- موظفين استقبال صيانة سيارات "15 وظيفة" بالوسطى، الغربية، الشرقية، الجنوبية
شرط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم فما فوق - خبرة سنة في مجال العمل- امتلاك خبرة مماثلة في قطاع وكلاء السيارات- امتلاك المعرفة الفنية لفهم أعمال الصيانة- امتلاك مهارات التواصل مع عملاء -الالمام باستخدام الحاسب الآلي والنظم التشغيلية- اجادة لغة الانجليزية.
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2- فني ميكانيكا سيارات "20 ظيفة" بالرياض، جدة، الدمام
شرط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية فما فوق- يفضل الحصول على شهادة من مدرسة مهنية أو إكمال تدريب مهني- خبرة مماثلة في صناعة السيارات أو بيعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي- معرفة جيدة في التقنية بمتطلبات الخدمة المختلفة وتشخيص المشكلات- مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية ، كتابة وتحدثا.
التقديم
3- محاسب فرع "10 وظائف" بالمدينة المنورة، ينبع، أبها، نجران، تبوك، جيزان، مكة المكرمة، الطائف، جدة.
شرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة)- خبرة سنة في مجال العمل- يمكن التسجيل في SCOPA عند الاختيار- مهارات تواصل جيدة باللغتين العربية والإنجليزية- مهارات حاسوبية ممتازة- معرفة متعمقة بـ MS Office ؛ معرفة قوية بمبادئ المحاسبة.
التقديم
4- مدير عام علاقات عامة "بالرياض"
شرط الحصول على درجة البكالوريوس في (العلوم السياسية، الشؤون العامة، العلاقات العامة، الاتصالات، التسويق) أو أي مجال ذي صلة- سنتين من الخبرة المهنية في دور مماثل- خبرة مع مختلف البلديات والوزارات مثل وزارة العمل ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) ووزارة الخارجية- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثاً.
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