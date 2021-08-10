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وظائف للجنسين بالشركة المتحدة للسيارات

منذ 51 دقيقة
1265
وظائف للجنسين بالشركة المتحدة للسيارات

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة المتحدة للسيارات، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في جميع مناطق المملكة.

وفيما يلي المسميات الوظيفية وشروطها:

1- موظفين استقبال صيانة سيارات "15 وظيفة" بالوسطى، الغربية، الشرقية، الجنوبية

شرط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم فما فوق - خبرة سنة في مجال العمل- امتلاك خبرة مماثلة في قطاع وكلاء السيارات- امتلاك المعرفة الفنية لفهم أعمال الصيانة- امتلاك مهارات التواصل مع عملاء -الالمام باستخدام الحاسب الآلي والنظم التشغيلية- اجادة لغة الانجليزية.

التقديم

2- فني ميكانيكا سيارات "20 ظيفة" بالرياض، جدة، الدمام

شرط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية فما فوق- يفضل الحصول على شهادة من مدرسة مهنية أو إكمال تدريب مهني- خبرة مماثلة في صناعة السيارات أو بيعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي- معرفة جيدة في التقنية بمتطلبات الخدمة المختلفة وتشخيص المشكلات- مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية ، كتابة وتحدثا.

التقديم

3- محاسب فرع "10 وظائف" بالمدينة المنورة، ينبع، أبها، نجران، تبوك، جيزان، مكة المكرمة، الطائف، جدة.

شرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة)- خبرة سنة في مجال العمل- يمكن التسجيل في SCOPA عند الاختيار- مهارات تواصل جيدة باللغتين العربية والإنجليزية- مهارات حاسوبية ممتازة- معرفة متعمقة بـ MS Office ؛ معرفة قوية بمبادئ المحاسبة.

التقديم

4- مدير عام علاقات عامة "بالرياض"

شرط الحصول على درجة البكالوريوس في (العلوم السياسية، الشؤون العامة، العلاقات العامة، الاتصالات، التسويق) أو أي مجال ذي صلة- سنتين من الخبرة المهنية في دور مماثل- خبرة مع مختلف البلديات والوزارات مثل وزارة العمل ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) ووزارة الخارجية- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثاً.

التقديم

وظائف
المملكة
الشركة المتحدة للسيارات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انتبهي ياحريمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايوا كذا ، دمروهم واحرقوهم عن بكرة ابيهم ، لابارك الله فيهم ..
إبراهيم محمد عسيري
الكلمه امانه انخفاض نسبة البطاله بسبب فتح المجال للبنت السعوديه للعمل في القطاع الخاص والعام ونجاح البنات السعوديات في القطاع الخاص المولات والمستشفيات ونحوه......
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. هي كلها نقطة باالحلق ماتسوى قسمتها على ثنين ..

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