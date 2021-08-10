نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محمد الدويش : الموضوع مع الهلال والنصر ذاهب إلى الجمهور

منذ 8 ساعات
687
1

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 689
منذ 15 دقيقة
كلام عين العقل
المهم الاداء بالملعب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

صادق حسن الاحوازي
ما شاغلكم غير العالمي
ممدوح عبد الكريم
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه
ابو محمد 😎 ✍️
يستهل ماكسبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يرحم ايام زمان وذكريات اواسط التسعينيات هجريه ..
خالد الربياوي
من تحدث في غير فنه اتى بالعجائب

أخر الأخبار

مطار الرياض القديم
مطار الرياض القديم
منذ 32 دقيقة 264
إلزام مستشفى خاص بدفع 300 ألف ريال لطبيب فُصل دون سبب
إلزام مستشفى خاص بدفع 300 ألف ريال لطبيب فُصل دون سبب
منذ 34 دقيقة 1328
تعثر المفاوضات بين جيوفينكو وباوك اليوناني
تعثر المفاوضات بين جيوفينكو وباوك اليوناني
منذ ساعة 1504
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1251
"عبدالله الشريف" يحمل بعض المواطنين مسؤولية استمرار تلاعب العمالة الوافدة
"عبدالله الشريف" يحمل بعض المواطنين مسؤولية استمرار تلاعب العمالة الوافدة
منذ ساعة 10515
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
منذ ساعة 1505
وظائف للجنسين بالشركة المتحدة للسيارات
وظائف للجنسين بالشركة المتحدة للسيارات
منذ ساعتين 1468
"بارنز للأغذية" تعلن عن توفر وظائف شاغرة بجدة
"بارنز للأغذية" تعلن عن توفر وظائف شاغرة بجدة
منذ ساعتين 1434
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ ساعتين 1514
السجن 10 سنوات لفتاة جلبت مخدرات إلى الإمارات
السجن 10 سنوات لفتاة جلبت مخدرات إلى الإمارات
منذ 3 ساعات 1005