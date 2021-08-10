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محمد الدويش : أوجه هذا الكلام للبطل طارق حامدي
منذ 8 ساعات
792
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التعليقات
خالد الربياوي
عدد التعليقات : 1311
منذ 13 دقيقة
من تحدث في غير فنه اتى بالعجائب
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أحدث التعليقات
صادق حسن الاحوازي
ما شاغلكم غير العالمي
ممدوح عبد الكريم
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه
ابو محمد 😎 ✍️
يستهل ماكسبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يرحم ايام زمان وذكريات اواسط التسعينيات هجريه ..
خالد الربياوي
من تحدث في غير فنه اتى بالعجائب
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