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محمد الخراشي : اللاعب الايراني لجأ للتحايل لعجزه على المنافسة
منذ 7 ساعات
1083
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
انتبهي ياحريمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايوا كذا ، دمروهم واحرقوهم عن بكرة ابيهم ، لابارك الله فيهم ..
إبراهيم محمد عسيري
الكلمه امانه انخفاض نسبة البطاله بسبب فتح المجال للبنت السعوديه للعمل في القطاع الخاص والعام ونجاح البنات السعوديات في القطاع الخاص المولات والمستشفيات ونحوه......
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. هي كلها نقطة باالحلق ماتسوى قسمتها على ثنين ..
د محمد ماجد بخش
سبحان الله .. تعدل وقوف الصالون .. الحين صار صح .. اول واقف مثل الشوكة ( شوكة سمك البُنُك ) في الحلق .. بالعرض
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