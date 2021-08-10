نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الصحة العالمية ترصد أول إصابة بفيروس شديد العدوى

منذ 28 دقيقة
1372
الصحة العالمية ترصد أول إصابة بفيروس شديد العدوى

جنيف (صدى):
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن رصد أول حالة إصابة بفيروس "ماربورج"، غرب أفريقيا بمحافظة جيكيدو الغينية.

وأوضحت المنظمة أن "ماربورج"، مرض شديد العدوى يسبب الحمى النزفية، وينتمي إلى نفس عائلة الفيروس المسبب لـ "إيبولا".

وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، إن احتمال انتشار "ماربورج" على نطاق واسع يعني أن هناك حاجة إلى وقف مساره، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل مع السلطات المحلية لتنفيذ استجابة سريعة تعتمد على تجربة غينيا السابقة في إدارة إيبولا الذي ينتقل بطريقة مماثلة.

وكان المريض، سعي للعلاج في عيادة محلية في جيكيدو جنوبي غينيا، حيث جرى إرسال فريق تحقيق طبي، فيما بدأت الجهود للعثور على الأشخاص المخالطين للمريض مع الظهور الأول للمرض، وبدأت حملات التوعية وحشد الدعم للحد من انتشار العدوى.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

يوسف العسيس
اسال الله ان يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويشفي المصاب
د محمد ماجد بخش
كتب الدكتور أحمد سيد أحمد تصريحات ومواقف وقرارات بايدن تشير إلى أن عقيدته فى السياسة الخارجية ستكون مزيجا من الجمع بين بعض سياسات أوباما...
د محمد ماجد بخش
حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا مؤمل, قال: ثنا سفيان, عن الأعمش, عن شمر بن عطية, عن رجل, عن عليّ, قال: المكر غدر, والغدر...
د محمد ماجد بخش
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣ الصافات﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤ الفتح﴾
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من مطلقة مجنونه ..

أخر الأخبار

السجن 10 سنوات لفتاة جلبت مخدرات إلى الإمارات
السجن 10 سنوات لفتاة جلبت مخدرات إلى الإمارات
منذ 19 دقيقة 267
الصحة العالمية ترصد أول إصابة بفيروس شديد العدوى
الصحة العالمية ترصد أول إصابة بفيروس شديد العدوى
منذ 28 دقيقة 1372
صورة..وفاة رجل أمن أثناء مهمة رسمية في الطائف
صورة..وفاة رجل أمن أثناء مهمة رسمية في الطائف
منذ 56 دقيقة 1859
وزير الداخلية يوجه رسالة للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
وزير الداخلية يوجه رسالة للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
منذ ساعة 1405
"التحالف" يقصف اجتماعا لقيادات مليشيا الحوثي في مأرب
"التحالف" يقصف اجتماعا لقيادات مليشيا الحوثي في مأرب
منذ ساعتين 1479
حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس
حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس
منذ ساعتين 1448
فتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 18 – 12 سنة بشرط
فتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 18 – 12 سنة بشرط
منذ 3 ساعات 1447
فيديو.. القبض على محامي بعد قيادته لاحتجاج في قطر
فيديو.. القبض على محامي بعد قيادته لاحتجاج في قطر
منذ 3 ساعات 2308
مودل روز تستنجد بولي العهد للخلع من زوجها
مودل روز تستنجد بولي العهد للخلع من زوجها
منذ 3 ساعات 2654
الدوري السعودي الأغلى آسيويًا بقيمة 368.25 مليون يورو
الدوري السعودي الأغلى آسيويًا بقيمة 368.25 مليون يورو
منذ 4 ساعات 1601