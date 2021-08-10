الصحة العالمية ترصد أول إصابة بفيروس شديد العدوى

جنيف (صدى):
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن رصد أول حالة إصابة بفيروس "ماربورج"، غرب أفريقيا بمحافظة جيكيدو الغينية.
وأوضحت المنظمة أن "ماربورج"، مرض شديد العدوى يسبب الحمى النزفية، وينتمي إلى نفس عائلة الفيروس المسبب لـ "إيبولا".
وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، إن احتمال انتشار "ماربورج" على نطاق واسع يعني أن هناك حاجة إلى وقف مساره، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل مع السلطات المحلية لتنفيذ استجابة سريعة تعتمد على تجربة غينيا السابقة في إدارة إيبولا الذي ينتقل بطريقة مماثلة.
وكان المريض، سعي للعلاج في عيادة محلية في جيكيدو جنوبي غينيا، حيث جرى إرسال فريق تحقيق طبي، فيما بدأت الجهود للعثور على الأشخاص المخالطين للمريض مع الظهور الأول للمرض، وبدأت حملات التوعية وحشد الدعم للحد من انتشار العدوى.