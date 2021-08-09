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فتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 18 – 12 سنة بشرط

منذ 8 دقائق
1092
فتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 18 – 12 سنة بشرط

مكة المكرمة (صدى):
أكدت وزارة الحج والعمرة، أمس الأثنين، على تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12 - 18 سنة، وذلك بشرط تلقي التحصين "جرعتين".

وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار أكثر من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية؛ لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقَي "اعتمرنا وتوكلنا"، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

المملكة
وزارة الحج
كورونا
التصاريح

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
لايصلح العطار ما افسدة الدهر
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا دورتز وامثالتز .. لا تضيعين الفرصه .. .. الله يكون بعون المشاهدين الكراام ..
ابو علي
كذاب ذا السيسي بتاع كلو
ابو محمد 😎 ✍️
مالنا الا نطبل ونقول // باالتوفيق ..

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