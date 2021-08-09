مودل روز تستنجد بولي العهد للخلع من زوجها

متابعة أميرة خالد (صدى):
خرجت عارضة الأزياء مودل روز، مستنجدة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، للحصول على الخلع من زوجها، لافتة إلى أنها تعاني في المحاكم منذ 10 أشهر دون جدوى.
وتحت وسم "روز تطالب بحقها الشرعي في الخلع" ،قالت عارضة الأزياء: "جا الوقت اللي أكسر فيه صمتي، واطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني، لأني اعرف أنه مستحيل يرضى بظلم امرأة سعودية تطالب بحقها بعهده".
ونفت مودل روز، حصولها على الجنسية الأمريكية،وشددت مودل روز على أنها امرأة سعودية تخضع للقانون السعودي كأي امرأة.
وكتبت مودل روز، في تغريدة لها أشارت خلالها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه: "بـ 2018 وقفت بوجه الكل ودافعت عن السعودية وقلت إن السعودية بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأة تتعرض للظلم".
وأضافت: "في 2020 لجأت لقانون السعودية كأي امرأة سعودية ما تحمل أي جنسية أخرى عشان أطالب بأبسط حقوقي الشرعية وهو الخلع وللأسف صارلي 10 شهور أنتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي".
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