الدوري السعودي الأغلى آسيويًا بقيمة 368.25 مليون يورو

نواف السالم (صدى):
خطف نادي الهلال الصدارة من غريمه النصر، ليصبح أعلى فرق دوري المحترفين قيمة مالية بعد تعاقده الرسمي مع البرازيلي ماثيوس بيريرا.
وبذلك ارتفعت القيمة السوقية بالكامل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليصبح الأغلى في الشرق الأوسط وداخل القارة الآسيوية.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، ارتفعت القيمة السوقية لدوري المحترفين، في صيف 2021، لتصل إلى 368.25 مليون يورو.
وتعتبر القيمة المالية للدوري في موسم 2021 - 2022 هي الأعلى في تاريخ المسابقات السعودية، قياساً بموسم 2018 - 2019 على سبيل المثال كأعلى رقم سابق.