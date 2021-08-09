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الدوري السعودي الأغلى آسيويًا بقيمة 368.25 مليون يورو

منذ ساعة
1363
الدوري السعودي الأغلى آسيويًا بقيمة 368.25 مليون يورو

نواف السالم (صدى):
خطف نادي الهلال الصدارة من غريمه النصر، ليصبح أعلى فرق دوري المحترفين قيمة مالية بعد تعاقده الرسمي مع البرازيلي ماثيوس بيريرا.

وبذلك ارتفعت القيمة السوقية بالكامل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليصبح الأغلى في الشرق الأوسط وداخل القارة الآسيوية.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، ارتفعت القيمة السوقية لدوري المحترفين، في صيف 2021، لتصل إلى 368.25 مليون يورو.

وتعتبر القيمة المالية للدوري في موسم 2021 - 2022 هي الأعلى في تاريخ المسابقات السعودية، قياساً بموسم 2018 - 2019 على سبيل المثال كأعلى رقم سابق.

الدوري السعودي
المملكة
يورو

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
لايصلح العطار ما افسدة الدهر
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا دورتز وامثالتز .. لا تضيعين الفرصه .. .. الله يكون بعون المشاهدين الكراام ..
ابو علي
كذاب ذا السيسي بتاع كلو
ابو محمد 😎 ✍️
مالنا الا نطبل ونقول // باالتوفيق ..

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