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مودل روز تستنجد بولي العهد للخلع من زوجها

منذ ساعة
1537
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مودل روز تستنجد بولي العهد للخلع من زوجها

متابعة أميرة خالد (صدى):
خرجت عارضة الأزياء مودل روز، مستنجدة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، للحصول على الخلع من زوجها، لافتة إلى أنها تعاني في المحاكم منذ 10 أشهر دون جدوى.

وتحت وسم "روز تطالب بحقها الشرعي في الخلع" ،قالت عارضة الأزياء: "جا الوقت اللي أكسر فيه صمتي، واطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني، لأني اعرف أنه مستحيل يرضى بظلم امرأة سعودية تطالب بحقها بعهده".

ونفت مودل روز، حصولها على الجنسية الأمريكية،وشددت مودل روز على أنها امرأة سعودية تخضع للقانون السعودي كأي امرأة.

وكتبت مودل روز، في تغريدة لها أشارت خلالها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه: "‏بـ 2018 وقفت بوجه الكل ودافعت عن السعودية وقلت إن السعودية بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأة تتعرض للظلم".

وأضافت: "في 2020 لجأت لقانون السعودية كأي امرأة سعودية ما تحمل أي جنسية أخرى عشان أطالب بأبسط حقوقي الشرعية وهو الخلع وللأسف صارلي 10 شهور أنتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي".

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المملكة
ولي العهد
مودل روز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131985
منذ ساعة
هذا دورتز وامثالتز .. لا تضيعين الفرصه ..

.. الله يكون بعون المشاهدين الكراام ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15823
منذ 16 دقيقة
حسناً تفعلين خيراً تلقين أيتها الحزينة على ضياع 10 أشهر من عمرك الربيعي في طلب مصيري .. كهذا .. لماذا عجزت الحجة عن فرض الحاجة .. إن وراء الحكمة ما ورائها .. وهنا لم أقل الأكمة تحسباً

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