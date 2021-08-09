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أدبي جدة يعلن أسماء الفائزين بجائزة رواقه السردي للقصة القصيرة 2021

منذ 10 ساعات
1116
أدبي جدة يعلن أسماء الفائزين بجائزة رواقه السردي للقصة القصيرة 2021

حسين العلي (صدى):
أعلن رواق السرد بنادي جدة الأدبي رسميًا يوم الأحد 8 اغسطس الفائز بـ(جائزة رواق السرد للقصة القصيرة 2021م)، حيث فاز بالجائزة بالمركز الأول كاتب القصة القصيرة خالد الداموك، في حين حصل على المرتبة الثانية كاتبة القصة القصيرة نادية خوندنة، والمرتبة الثالثة كاتب القصة القصيرة محمد الراشدي.

وسبق أن أتاح رواق السرد المشاركة في جائزته لهذا العام لعموم كتاب القصة القصيرة السعوديين أو المقيمين في السعودية، وقد شارك في الجائزة 111 كاتب وكاتبة قصة، رشّحت لجنة التحكيم منها 9 أعمال للقائمة الطويلة، ثم أُعلنت أخير أسماء الفائزين الثلاثة.

وقد أكد رواق السرد بنادي جدة الأدبي القيمة الفنية والتقديرية للجائزة كونها مقدمة من مؤسسة ثقافية قديرة (نادي جدة الأدبي)، كذلك لأنها تهتم بفن القصة القصيرة مما يسهم بصورة مباشرة في الحراك الإبداعي والنقدي لهذا الجنس السردي.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
لايصلح العطار ما افسدة الدهر
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا دورتز وامثالتز .. لا تضيعين الفرصه .. .. الله يكون بعون المشاهدين الكراام ..
ابو علي
كذاب ذا السيسي بتاع كلو
ابو محمد 😎 ✍️
مالنا الا نطبل ونقول // باالتوفيق ..

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