صور.. تفاصيل ظهور امرأة على قمة برج خليفة

أبوظبي (صدى):
لفت ظهور امرأة وجلوسها على قمة برج خليفة في الإمارات، مرتدية زي مضيفة طيران، الأنظار في الساعات الماضية، إذ تبين أنها بطلة إعلان شركة طيران الإمارات الجديد.
وظهرت المضيفة بالزي الرسمي الكامل تقف بثبات وثقة على قمة برج خليفة على ارتفاع 828 متراً فوق سطح الأرض.
وكانت طيران الإمارات قد دعت المضيفات للترشح لبطولة هذا الإعلان، وعلى الرغم من وجود بعض المرشحات المتحمسات والقادرات على ذلك، إلا أن طيران الإمارات غلّبت خيار استخدام خبيرة محترفة في القفز بالمظلات لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان.