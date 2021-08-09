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صور.. تفاصيل ظهور امرأة على قمة برج خليفة

منذ 4 ساعات
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صور.. تفاصيل ظهور امرأة على قمة برج خليفة

أبوظبي (صدى):
لفت ظهور امرأة وجلوسها على قمة برج خليفة في الإمارات، مرتدية زي مضيفة طيران، الأنظار في الساعات الماضية، إذ تبين أنها بطلة إعلان شركة طيران الإمارات الجديد.

وظهرت المضيفة بالزي الرسمي الكامل تقف بثبات وثقة على قمة برج خليفة على ارتفاع 828 متراً فوق سطح الأرض.

وكانت طيران الإمارات قد دعت المضيفات للترشح لبطولة هذا الإعلان، وعلى الرغم من وجود بعض المرشحات المتحمسات والقادرات على ذلك، إلا أن طيران الإمارات غلّبت خيار استخدام خبيرة محترفة في القفز بالمظلات لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان.

امرأة
برج خليفة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15828
منذ ساعة
أيش أخبار الشيخ خليفة .. أين هو .. ما الذي أصابه .. لماذا لا يظهر في الإعلام .. أحببت رؤيته وافتقدنا مجالسه .. حفظه الله .. إنه صاحب مسمى البرج الأشهر ورئيس البلاد وقائدها الأعلى
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131989
منذ ساعة
وقفزت من فوق البرج قفز حُر .....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131989
منذ ساعة
خليفه يضرب شامي بعامي ، على مايقولون ، ولا يعرف سماه من عماه ، الله يشفيه ..

.. اتركه يادكتور في حاله مالك وماله ..

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ابو محمد 😎 ✍️
يالها من مطلقة مجنونه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام التماام ..

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