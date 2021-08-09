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هذا اللى مايقدر يضيع الهدف
منذ 4 ساعات
981
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
لما تعمل الوليمة خبرنا ١٠٠٠ 🎂🎂🎂 مبروك ..
د محمد ماجد بخش
الحصان رمز القوة .. وهو وحدة مستخدمة في القياس للقوة ٤٠٠ حصان وزارة الصحة ٦٠٠ حصان وزارة الطاقة ٣٠٠ حصان وزارة الإسكان ٢٠٠ حصان...
جاسم
كفيت ووفيت الله يجزاك خير ويرحم والديك
د محمد ماجد بخش
حطوا لنا مقاطع زمان .. شباب السروال والفلينة اللي كانوا مشهورين قبل عقدين من الزمان وانقرضوا بعد اللوائح التنظيمية التي أطرت لكل شيء بما...
د محمد ماجد بخش
هل تعلمون أن حالة الطقس أيضا مرتبطة بالكتلة الفراغية المغناطيسية فهي تأثيرات لوحدات تمثيل مجموع الذرات في كتلة الثبات والتغيير المرتبطة بالاستقرار الثقالي الفراغي...
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