وزير الرياضة: "الأولمبية" ستُطلق برنامجًا يسهم في تطوير القطاع الرياضي

نواف السالم (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية رئيس الوفد السعودي لأولمبياد طوكيو خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على ما تحقق من إنجاز غاب عن رياضة المملكة منذ 9 أعوام والمتمثل بحصول لاعب أخضر الكاراتيه على الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، وأوضح أن الاهتمام والدعم غير المحدودين من القيادة الحكيمة أسهم في هذا الإنجاز الذي يسجل باسم الوطن، ويأتي هذا التصريح عقب وصوله اليوم مع البعثة السعودية إلى محافظة جدة بعد ختام المشاركة الأولمبية.
وأشار: "الفوز بالميداليات الأولمبية يتطلب استعداد وتحضير اللاعب نفسياً وبدنياً خلال فترة تتراوح بين 4-8 أعوام، واللجنة الأولمبية العربية وبفضل دعم القيادة الرشيدة، ستطلق خلال الفترة المقبلة برنامجا سيسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة".