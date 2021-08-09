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مهلة شهر لملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد لمراجعة الجهات المختصة بالنقل

منذ 48 دقيقة
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مهلة شهر لملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد لمراجعة الجهات المختصة بالنقل

الرياض (صدى):
أهابت وزارة البيئة المياه والزراعة، بجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة، لمراجعة الجهات المختصة بالهيئة العامة للنقل خلال شهر من تاريخ 29/12/1442.

ويأتي ذلك مع إعلان للحملة الوطنية لشعار"'لنجعل شواطئنا خالية من من التلوث البصري".

وكانت الهيئة العامة للنقل، أعلنت بأنه على جميع ملاك قوارب "الصيد و النزهة" التي لم تبحر منذ 365 يوم مراجعة فرع وزارة النقل بمحافظة ضباء ( أو اقرب مكتب للنقل بالمحافظات )، وذلك خلال شهر من تاريخ 3/11/1442 هجري وفي حال عدم المراجعة تقوم الجهات المختصة بإزالتها دون أدنى مسؤولية على الجهات ذات العلاقة.

 

النقل
وزارة البيئة
مهلة
القوارب
مرافئ الصيد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15805
منذ 29 دقيقة
طوفان. من التنظيمات المتتابعة .. من ضمنه. منع نشر الغسيل في البلكونات

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