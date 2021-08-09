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الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم أبياتًا شعرية جديدة في ولي العهد

منذ 54 دقيقة
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم أبياتًا شعرية جديدة في ولي العهد

الرياض (صدى):
نظم الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز أبياتا شعرية في سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ونشر الأمير عبدالرحمن صورة لولي العهد وعليها إحدى التصريحات التي أدلى بها الأخير في وقت سابق، والتي قال فيها :"طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا، ويجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم".

وعلق الأمير "عبدالرحمن" على الصورة وكتب على حسابه بموقع "تويتر" أبياتا شعرية، وهي كالتالي :

لمُحمدٍ صُنْعُ العجيبِ المُتْقَنِ المُتَفرِدِّ

إنجازُهُ سعْدُ البلادِ وللعِدا همٌّ وغَمْ

لمحمدٍ حُبُّ الأنامِ وحقدُها وذهولُها

ويقينُها بمقالهِ إن قالهُ تاللهِ تَمْ

 

تويتر
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
أبيات شعرية
الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15805
منذ 39 دقيقة
شعور كل مواطن أن يكون شاعر .. وشاعر مواطن خير من مواطن على الأقل يستطيع التعبير أما المواطن اللي موب شاعر تختلط عليه المشاعر .. فيقول
مجداً يضاهي رونق الرومان .. يوحي بعظمةِ خالق الأكوان
لله درك يا محمد ابن سلمان .. يا سيداً في وضعِك الأركان

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