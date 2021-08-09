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بالفيديو.. مواطنة تؤسس صالون تجميل نسائي متنقل في الرياض

منذ 44 دقيقة
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بالفيديو.. مواطنة تؤسس صالون تجميل نسائي متنقل في الرياض

أميرة خالد (صدى):
تعد الشابة شادن القحطاني أول مواطنة تؤسس صالون نسائي متنقل يجوب أنحاء الرياض، وقدمت من خلاله العديد من الخدمات.

وأضافت أن هذه الفكرة راودتها منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن الكثير من السيدات لا يمتلكن الكثير من الوقت للذهاب لصالونات التجميل.

وأشارت إلى أنها تقدم خدماتها لأي سيدة في أي وقت سواء كانت في منزلها أو عملها أو في المطعم أو القهوة، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "صباح السعودية" المذاع على قناة "السعودية".

وأكدت أنها تلقت الدعم من والديها وصديقتها الذين قاموا بدعمها وتشجيعها في مشروعها، مضيفة أن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدتها في تعريف الآخرين بها حتى تمكنت من الوصول للعديد من المدن في الرياض في أقل من شهرين، وتقديم خدماتها بأقل تكلفة.

وأكدت أن هناك صعوبات واجهتها في العمل، ومنها نقص الخبرة في التجارة نظرًا لصغر سنها، كما وجدت صعوبة في تحويل فكرتها لمشروع حقيقي على أرض الواقع، مشيرة إلى أن تقدم خدمات الأظافر والمكياج وجميع الخدمات الخدمات الجمالية التي تحتاجها المرأة.

السعودية
الرياض
مكياج
مواقع التواصل الاجتماعي
صالون نسائي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15794
منذ 13 دقيقة
استفادت من حضور كورونا ..

وفق ٢٠٣٠ في المجال العسكري- الصحي- سفيرة- كوافيرة

المرأة السعودية تحب الجمال- الفاشن- ...

حوار جيّد .. متحدثة جيدة .. باسم الشعب .. خطاب ناصري قومي وطني .. عملت دعاية لآل قحطان كلهم

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ريم العمري
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