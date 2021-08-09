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مستشفى صامطة العام يطلق مبادرة صوتك مسموع

منذ 10 ساعات
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مستشفى صامطة العام يطلق مبادرة صوتك مسموع

علي محنشي (صدى):
دشن مستشفى صامطة العام الدكتور علي بن سعيد الاحمري وبحضور المدير الطبي المكلف الدكتور أحمد الحضراني مبادرة «صوتك مسموع»، إحدى مبادرات إدارة التمريض في صحة جازان ضمن خطتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال بين الرؤساء والمرؤوسين من الكوادر التمريضية ورفع نسبة الرضا..

حيث تم إطلاق خدمة الواتساب عبر الرقم 0505998451 لتعزيز التواصل بين ادارة التمريض في المستشفى والكادر التمريضي والمستفيدين من الخدمة ..

وقد أوضح الأخصائي عبدالعزيز مجرشي مدير إدارة التمريض في المستشفى بأن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الرئيس والمرؤوس من الكوادر التمريضية، تعزيز الثقة المتبادلة بين التمريض والقيادات التمريضية، التعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجه التمريض، رفع كفاءة رؤساء ومشرفي التمريض في مهارات التواصل الفعال، تفعيل وسائل التواصل المختلفة بين الرؤساء والمرؤوسين، تلبية احتياجات العاملين من الكوادر التمريضية بكل يسر وسهولة، رفع نسبة الرضا بين الكوادر التمريضية، رفع الوعي لدى التمريض في اتباع القنوات الرسمية للتواصل .

كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الكوادر الإدارية والفنية والطبية في إدارة الاجتماعات والتواصل الفعال أثناء المشاركة في الاجتماعات الدورية .

 

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ريم العمري
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