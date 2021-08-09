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بالفيديو.. المعلم حمود الصبيحي ينقذ غريق بوادي "لجب"

منذ ساعة
1614
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بالفيديو.. المعلم حمود الصبيحي ينقذ غريق بوادي "لجب"

جازان (صدى):
في لافتة إنسانية تمكن المعلم حمود خالد الصبيحي من إنقاذ غريق بوادي "لجب" حيث بارد باستغلال مهارته في السباحة ونزل إلى الأعمال لانتشاله.

وروى "المعلم حمود" قصة إنقاذه للغريق في مقطع فيديو له: "شاهدنا الشخص وظننا أنه يمارس السباحة وعند اقترابنا منه وجدناه يصارع الماء محاولاً الخروج وفجأة هبط جسده للأسفل في وضع الغريق".

وأضاف: "أسرعت في نزع ثوبي وهاتفي ثم توجهت نحوه ووجدت صعوبة بالغة في إتقاذه لكن وفقني الرب في الغوص بأعماق المياه وإنقاذه قبل وفاته".

وأكد أن المتواجدون ساعدوه في نقل "الشاب" بعيدًا عن الماء وإيصاله لفرق الدفاع المدني التي وصلت إلى الموقع ونقلته على الفور إلى المستشفى.

إنقاذ
السباحة
الغريق
وادي لجب
أعماق المياه

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131973
منذ 50 دقيقة
جزاه الله خير ..

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنا * سَلمَان * لَا * ذكرته * رَاسي * يشوش ✍🏻 وَ * حبك...
انا
بكاش
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنا * سَلمَان * لَا * ذكرته * رَاسي * يشوش ✍🏻 وَ * حبك...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنا * سَلمَان * لَا * ذكرته * رَاسي * يشوش ✍🏻 وَ * حبك...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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