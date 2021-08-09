نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

خبير اقتصادي: انخفاض معدل البطالة بسبب برامج حماية الأجور

منذ 57 دقيقة
10150
3
خبير اقتصادي: انخفاض معدل البطالة بسبب برامج حماية الأجور

علي القحطاني (صدى):
تحدث كاتب اقتصادي عن انخفاض معدل البطالة بسبب برامج حماية الأخور وعودة الأقتصاد والحياة إلى وضعها الطبيعي.

وقال الخبير الإقتصادي أن برنامج حماية الأجور عندما حولوا الموظفين بالقطاع الخاص إلى نظام "ٍساند" هذا ساهم بأن تكون نسبلة البطالة أقل مما كانت ستكون عليه في حالة عدم وجود برنامج حماية، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "الحكومة حولت الكثير من الموظفين بالقطاع الخاص لنظام حماية الأجور "ساند" وهذا ساهم في المحافظة على الجزء الكبير من الوظائف بالقطاع الخاص وإنخفاض معدل البطالة من 15% إلى 11.4% وكلما زادت الحركة الاقتصادية فسننخفض أكثر وبالتالي نحن في الطريق الصحيح".

البطالة
القطاع الخاص
خبير اقتصادي
حماية الأجور
برنامد ساند

التعليقات

بوأسعد
بوأسعد عدد التعليقات : 1
منذ 38 دقيقة
البطالة وصلت الى الجامعيين بل ان هناك اطباء سعوديين بدون وظائف
قمر وراكب همر
قمر وراكب همر عدد التعليقات : 3
منذ 14 دقيقة
أتق الله فيما تقول طب الأسنان وطب العيون لهم أكثر من سنتين عاطلين وأخي له سنه ونصف عاطل تخصص رياضيات هذه التخصصات العلميه اللي ماعاد فوقها شيء فكيف باقي التخصصات حدث العاقل بما يعقل
قمر وراكب همر
قمر وراكب همر عدد التعليقات : 3
منذ 3 دقائق
أتق الله فيما تقول طب الأسنان وصب العيون لهم أكثر من سنتين عاطلين وأخي له سنه ونصف عاطل تخصص رياضيات هذه التخصصات العلميه اللي ما عاد فوقها شيء فكيف باقي التخصصات حدث العاقل بما يعقل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شلخفوهم ..
نجاة محمد
ربنا يرحم الجميع
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم اموات المسلمين اجمعين .. آمين ..
نجاة محمد
طيب مو مفروض الوكيل اللي استقدمها هو يجيب التصاريح من النقابة
د محمد ماجد بخش
ما يجوز نقول .. حتى الله يقرفه .. الله يقرفهم .. حتى نقول الله لا يعينه.. بل تقول الله يعين على كل شيء .....

أخر الأخبار

صورة نادرة لاحتفال الملك سلمان بتولي الملك سعود مقاليد الحكم قبل 68 عاما
صورة نادرة لاحتفال الملك سلمان بتولي الملك سعود مقاليد الحكم قبل 68 عاما
منذ دقيقتين 1046
بالفيديو .. ضبط 108 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق
بالفيديو .. ضبط 108 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق
منذ 11 دقيقة 1159
"الكهرباء" تتفاعل مع فيديو إغلاق العدادات وتحذر من التعامل مع غير المختصين
"الكهرباء" تتفاعل مع فيديو إغلاق العدادات وتحذر من التعامل مع غير المختصين
منذ 17 دقيقة 1209
وفاة رجل بعد تلقيه نبأ مصرع نجليه في حادث سير مروع
وفاة رجل بعد تلقيه نبأ مصرع نجليه في حادث سير مروع
منذ 46 دقيقة 930
خبير اقتصادي: انخفاض معدل البطالة بسبب برامج حماية الأجور
خبير اقتصادي: انخفاض معدل البطالة بسبب برامج حماية الأجور
منذ 57 دقيقة 10150
"نزاهة" توقف 207 مواطن ومقيم بتهم فساد في عدد من الوزارات
"نزاهة" توقف 207 مواطن ومقيم بتهم فساد في عدد من الوزارات
منذ ساعة 1952
طبيب أسنان يهتك عرض 4 رجال بسبب ميول جنسية منحرفة
طبيب أسنان يهتك عرض 4 رجال بسبب ميول جنسية منحرفة
منذ ساعة 1052
ضبط 29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مجهولة المصادر في بيع الذهب بمكة "فيديو"
ضبط 29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مجهولة المصادر في بيع الذهب بمكة "فيديو"
منذ ساعة 1469
"الحافظ" يقترب من الاتحاد
"الحافظ" يقترب من الاتحاد
منذ ساعة 1480
الهلال يوقع مع رياض الأسمري 
الهلال يوقع مع رياض الأسمري 
منذ ساعة 1741