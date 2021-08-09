نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طبيب أسنان يهتك عرض 4 رجال بسبب ميول جنسية منحرفة

منذ 4 دقائق
116
طبيب أسنان يهتك عرض 4 رجال بسبب ميول جنسية منحرفة

القاهرة (صدى):
كشفت محكمة جنايات القاهرة عن حيثيات حكمها بمعاقبة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال والمشاهير بالسجن المشدد لمدة 16 سنة.

وأفادت حيثيات الحكم أن "المتهم" غلبه شيطانه وأهواه إلى طريق الشذوذ الجنسى فكانت خطيئته أن اتبع شيطانه ولم يحترم ميثاق شرف مهنته، إضافة إلى عدم احترام تقاليد بلاده.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن "المتهم" صدر ضده حكمًا بتهمة هتك عرض ٤ رجال فقط، إلا أن هناك آخرين تم التحرش بهم، لكن حياءهم منعهم من الإعلان عن أنفسهم.

كما فعل "المتهم" رذيلته وهتك عرض ٣ آخرين وهم عامل توصيل وأحد المرضى وطبيب أسنان يعمل لديه، وهذه الوقائع استقام للمحكمة دليل صحتها وثبوتها في حق المتهم.

وكان الفنان المصري عباس أبوالحسن أحد المجنى عليهم، وقام بتقيدم بلاغًا للجهات الأمنية عما يفعله المتهم داخل عيادته في غضون شهر يونيو ٢٠٢٠.

 

المشاهير
الشذوذ
طبيب أسنان متحرش
التحرش بالرجال
عباس أبو الحسن

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوماجد
الزيت بأنواعه لايتغير في مسافه اقل من ٥٠٠٠ كيلو هذا لنوع العادي اما التخليقي على٨٠٠٠ كيلو وفيه نوع غالي العلبه في ١٢٠ ريال يغير...
محمد
يابن عجلان لو اسألك عن سعر حبة التونة انك ماتدري
ابو عزام
جعلك تدور اللقمة ما تلقاها هذولي اشباه البشر المحسوبين علينا الله يزيل امثالكم من هالبلد
عبدالله
أتوقع حجم هذا النيزَك أكبر من الموجود في المتحف
محمد
أنا بتزوجك بس عندي شرط أنك تمسكين بيتك وتتركين عنك التصوير

أخر الأخبار

طبيب أسنان يهتك عرض 4 رجال بسبب ميول جنسية منحرفة
طبيب أسنان يهتك عرض 4 رجال بسبب ميول جنسية منحرفة
منذ 4 دقائق 116
ضبط 29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مجهولة المصادر في بيع الذهب بمكة "فيديو"
ضبط 29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مجهولة المصادر في بيع الذهب بمكة "فيديو"
منذ 6 دقائق 1119
"الحافظ" يقترب من الاتحاد
"الحافظ" يقترب من الاتحاد
منذ 9 دقائق 1234
الهلال يوقع مع رياض الأسمري 
الهلال يوقع مع رياض الأسمري 
منذ 31 دقيقة 1363
بالفيديو .. "كفيف" يدشن برنامج لتأهيل وتدريب الكفيفات خلال أيام
بالفيديو .. "كفيف" يدشن برنامج لتأهيل وتدريب الكفيفات خلال أيام
منذ 48 دقيقة 1236
"الراكب الآلي" تقنية حديثة تشهدها سباقات الهجن للتواصل بين المالك ومطيته "فيديو" 
"الراكب الآلي" تقنية حديثة تشهدها سباقات الهجن للتواصل بين المالك ومطيته "فيديو" 
منذ 51 دقيقة 1298
قرار من نقابة الموسيقين بمنع بلقيس من الغناء في مصر
قرار من نقابة الموسيقين بمنع بلقيس من الغناء في مصر
منذ ساعة 891
موظفة تفضح مدير شركة شهيرة أجبرها على شرب الخمر لاغتصابها
موظفة تفضح مدير شركة شهيرة أجبرها على شرب الخمر لاغتصابها
منذ ساعة 1142
برشلونة يعلن غياب سيرجيو أجويرو عن الملاعب
برشلونة يعلن غياب سيرجيو أجويرو عن الملاعب
منذ ساعة 1408
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في المملكة
منذ ساعة 1464