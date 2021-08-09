طبيب أسنان يهتك عرض 4 رجال بسبب ميول جنسية منحرفة

القاهرة (صدى):
كشفت محكمة جنايات القاهرة عن حيثيات حكمها بمعاقبة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال والمشاهير بالسجن المشدد لمدة 16 سنة.
وأفادت حيثيات الحكم أن "المتهم" غلبه شيطانه وأهواه إلى طريق الشذوذ الجنسى فكانت خطيئته أن اتبع شيطانه ولم يحترم ميثاق شرف مهنته، إضافة إلى عدم احترام تقاليد بلاده.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن "المتهم" صدر ضده حكمًا بتهمة هتك عرض ٤ رجال فقط، إلا أن هناك آخرين تم التحرش بهم، لكن حياءهم منعهم من الإعلان عن أنفسهم.
كما فعل "المتهم" رذيلته وهتك عرض ٣ آخرين وهم عامل توصيل وأحد المرضى وطبيب أسنان يعمل لديه، وهذه الوقائع استقام للمحكمة دليل صحتها وثبوتها في حق المتهم.
وكان الفنان المصري عباس أبوالحسن أحد المجنى عليهم، وقام بتقيدم بلاغًا للجهات الأمنية عما يفعله المتهم داخل عيادته في غضون شهر يونيو ٢٠٢٠.