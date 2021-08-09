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ضبط 29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مجهولة المصادر في بيع الذهب بمكة "فيديو"

منذ 5 دقائق
1118
ضبط 29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مجهولة المصادر في بيع الذهب بمكة "فيديو"

مكة المكرمة (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهود الأمنية في متابعة قضايا غسل الأموال والتعاملات المالية المشبوهة وتحويلها لخارج المملكة، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على 10مواطنين و15مقيمًا من الجنسية اليمنية و3 مقيمين من الجنسيات "المصرية والباكستانية والبنجلاديشية" ونازح.

وتبين أن المتهمين بين العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبوا تنفيذ عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب، وضبط بحوزتهم ما يقارب 60 مليون ريال، و101كيلو جرام من الذهب، تقدر قيمتها بـ21 مليون ريال، والعمل على محاولة إيداعها في أحد البنوك المحلية تمهيدًا لتحويلها إلى خارج المملكة.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الذهب
شرطة مكة
النيابة العامة
بيع
عمليات تجارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوماجد
الزيت بأنواعه لايتغير في مسافه اقل من ٥٠٠٠ كيلو هذا لنوع العادي اما التخليقي على٨٠٠٠ كيلو وفيه نوع غالي العلبه في ١٢٠ ريال يغير...
محمد
يابن عجلان لو اسألك عن سعر حبة التونة انك ماتدري
ابو عزام
جعلك تدور اللقمة ما تلقاها هذولي اشباه البشر المحسوبين علينا الله يزيل امثالكم من هالبلد
عبدالله
أتوقع حجم هذا النيزَك أكبر من الموجود في المتحف
محمد
أنا بتزوجك بس عندي شرط أنك تمسكين بيتك وتتركين عنك التصوير

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