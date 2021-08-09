بدور البراهيم تفاجئ جمهورها بخضوعها لعملية تجميل في وجهها وشفتيها "صور"

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفاشينيستا وخبيرة التجميل، بدور البراهيم، عن تفاصيل إجرائها عملية تجميل في وجهها وشفتيها.
وشاركت بدور البراهيم، صورة من داخل عيادة الطبيب، ترصد ما كان عليه وجهها قبل الخضوع لتجميله، وكذلك "الشفاه".
وعلقت بدور البراهيم على الصورة، قائلة:"هذا قبل بنات، روعة وجهي طلع فظيييع، سويت شفتي مع إني ترددت كتير طلعت تجنن وخطط وجهي طلعت النتيجة تجنن".
وأشارت إلى إقدامها على تلك الخطوة من أجل الظهور بشكل أفضل في مناسبة زواج لم تكشف تفاصيلها، موضحة: "عندي زواج وما شاء الله اشتغل بوجهي بدون أي كدمة تمسون على خير وبكرة أوريكم كشختي لزواج".