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بدور البراهيم تفاجئ جمهورها بخضوعها لعملية تجميل في وجهها وشفتيها "صور"

منذ 49 دقيقة
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بدور البراهيم تفاجئ جمهورها بخضوعها لعملية تجميل في وجهها وشفتيها "صور"

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفاشينيستا وخبيرة التجميل، بدور البراهيم، عن تفاصيل إجرائها عملية تجميل في وجهها وشفتيها.

وشاركت بدور البراهيم، صورة من داخل عيادة الطبيب، ترصد ما كان عليه وجهها قبل الخضوع لتجميله، وكذلك "الشفاه".

وعلقت بدور البراهيم على الصورة، قائلة:"هذا قبل بنات، روعة وجهي طلع فظيييع، سويت شفتي مع إني ترددت كتير طلعت تجنن وخطط وجهي طلعت النتيجة تجنن".

وأشارت إلى إقدامها على تلك الخطوة من أجل الظهور بشكل أفضل في مناسبة زواج لم تكشف تفاصيلها، موضحة: "عندي زواج وما شاء الله اشتغل بوجهي بدون أي كدمة تمسون على خير وبكرة أوريكم كشختي لزواج".

زواج
الوجه
عملية تجميل
الشفاه
مناسبة
بدور البراهيم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15794
منذ 10 دقائق
بالتوفيق.. لكن فلتعلمي أن الجمال الحيٍ الحاضر الدائم توفيقا وليس تلفيقا .. يا رب يشلك عريس ملياردير يحقق لك طموحاتك الفوق عادية

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أحدث التعليقات

ريم العمري
ادارةاعمال دبلوم انجليزي
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الله يسعدكم ويوفقكم ويهنيكم على سنة الله ورسوله واشهار للزواج ماهو بالسر بلغ سلامي الحلوة الهام فضاله
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