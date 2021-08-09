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تحرش وإساءة لضابطة في الاردن
منذ ساعة
1116
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابوماجد
الزيت بأنواعه لايتغير في مسافه اقل من ٥٠٠٠ كيلو هذا لنوع العادي اما التخليقي على٨٠٠٠ كيلو وفيه نوع غالي العلبه في ١٢٠ ريال يغير...
محمد
يابن عجلان لو اسألك عن سعر حبة التونة انك ماتدري
ابو عزام
جعلك تدور اللقمة ما تلقاها هذولي اشباه البشر المحسوبين علينا الله يزيل امثالكم من هالبلد
عبدالله
أتوقع حجم هذا النيزَك أكبر من الموجود في المتحف
محمد
أنا بتزوجك بس عندي شرط أنك تمسكين بيتك وتتركين عنك التصوير
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