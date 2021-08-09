نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تحرش وإساءة لضابطة في الاردن

منذ ساعة
1116

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوماجد
الزيت بأنواعه لايتغير في مسافه اقل من ٥٠٠٠ كيلو هذا لنوع العادي اما التخليقي على٨٠٠٠ كيلو وفيه نوع غالي العلبه في ١٢٠ ريال يغير...
محمد
يابن عجلان لو اسألك عن سعر حبة التونة انك ماتدري
ابو عزام
جعلك تدور اللقمة ما تلقاها هذولي اشباه البشر المحسوبين علينا الله يزيل امثالكم من هالبلد
عبدالله
أتوقع حجم هذا النيزَك أكبر من الموجود في المتحف
محمد
أنا بتزوجك بس عندي شرط أنك تمسكين بيتك وتتركين عنك التصوير

أخر الأخبار

طبيب أسنان يهتك عرض 4 رجال بسبب ميول جنسية منحرفة
طبيب أسنان يهتك عرض 4 رجال بسبب ميول جنسية منحرفة
منذ 4 دقائق 89
ضبط 29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مجهولة المصادر في بيع الذهب بمكة "فيديو"
ضبط 29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مجهولة المصادر في بيع الذهب بمكة "فيديو"
منذ 5 دقائق 1110
"الحافظ" يقترب من الاتحاد
"الحافظ" يقترب من الاتحاد
منذ 9 دقائق 1225
الهلال يوقع مع رياض الأسمري 
الهلال يوقع مع رياض الأسمري 
منذ 30 دقيقة 1357
بالفيديو .. "كفيف" يدشن برنامج لتأهيل وتدريب الكفيفات خلال أيام
بالفيديو .. "كفيف" يدشن برنامج لتأهيل وتدريب الكفيفات خلال أيام
منذ 47 دقيقة 1233
"الراكب الآلي" تقنية حديثة تشهدها سباقات الهجن للتواصل بين المالك ومطيته "فيديو" 
"الراكب الآلي" تقنية حديثة تشهدها سباقات الهجن للتواصل بين المالك ومطيته "فيديو" 
منذ 50 دقيقة 1298
قرار من نقابة الموسيقين بمنع بلقيس من الغناء في مصر
قرار من نقابة الموسيقين بمنع بلقيس من الغناء في مصر
منذ ساعة 881
موظفة تفضح مدير شركة شهيرة أجبرها على شرب الخمر لاغتصابها
موظفة تفضح مدير شركة شهيرة أجبرها على شرب الخمر لاغتصابها
منذ ساعة 1142
برشلونة يعلن غياب سيرجيو أجويرو عن الملاعب
برشلونة يعلن غياب سيرجيو أجويرو عن الملاعب
منذ ساعة 1408
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في المملكة
منذ ساعة 1464