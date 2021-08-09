قرار من نقابة الموسيقين بمنع بلقيس من الغناء في مصر

القاهرة (صدى):
قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر منع المطربة اليمنية "بلقيس" من إحياء حفلات في مصر؛ حيث قامت بإحياء حفلاً غنائيًا في نادي الجلاء دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها: "قررنا عدم التعامل مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية".
وتابعت: "ويأتي ذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن الحفل المقام اليوم 8\8 في نادى الجلاء للقوات المسلحة على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها ".
ومن المقرر أن تظهر بلقيس لجمهورها المصري بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه علي خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 12 أغسطس.