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قرار من نقابة الموسيقين بمنع بلقيس من الغناء في مصر

منذ ساعة
875
قرار من نقابة الموسيقين بمنع بلقيس من الغناء في مصر

القاهرة (صدى):
قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر منع المطربة اليمنية "بلقيس" من إحياء حفلات في مصر؛ حيث قامت بإحياء حفلاً غنائيًا في نادي الجلاء دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها: "قررنا عدم التعامل مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية".

وتابعت: "ويأتي ذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن الحفل المقام اليوم 8\8 في نادى الجلاء للقوات المسلحة على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها ".

ومن المقرر أن تظهر بلقيس لجمهورها المصري بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه علي خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 12 أغسطس.

 

بلقيس
حفل غنائي
نقابة المهن الموسيقية
التصاريح
نادي الجلاء

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أحدث التعليقات

ابوماجد
الزيت بأنواعه لايتغير في مسافه اقل من ٥٠٠٠ كيلو هذا لنوع العادي اما التخليقي على٨٠٠٠ كيلو وفيه نوع غالي العلبه في ١٢٠ ريال يغير...
محمد
يابن عجلان لو اسألك عن سعر حبة التونة انك ماتدري
ابو عزام
جعلك تدور اللقمة ما تلقاها هذولي اشباه البشر المحسوبين علينا الله يزيل امثالكم من هالبلد
عبدالله
أتوقع حجم هذا النيزَك أكبر من الموجود في المتحف
محمد
أنا بتزوجك بس عندي شرط أنك تمسكين بيتك وتتركين عنك التصوير

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