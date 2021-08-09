سمو أمير تبوك يطلع غداً على معرض مشاريع مدينة تبوك

عطاالله العمراني (صدى):
يطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة غداً على المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة تبوك وذلك بمعرض المشروعات التنموية والخدمية , والذي يقام بمركز الأمير سلطان الحضاري, بمشاركة جميع الجهات الحكومية الخدمية المشرفة على هذه المشاريع .
وسيتفقد سموه سير العمل في المشروعات المنفذة ونسبة الإنجاز في تلك المشاريع والتي تشمل جامعة تبوك وقطاعات التعليم و الصحة والكهرباء والمياه والأمانة والإسكان والنقل والموارد البشرية والبيئة والزراعة والتي تهدف إلى خدمة المواطن والنهوض بمستوى الخدمات بالمنطقة .