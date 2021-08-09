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موظفة تفضح مدير شركة شهيرة أجبرها على شرب الخمر لاغتصابها

منذ ساعة
1135
موظفة تفضح مدير شركة شهيرة أجبرها على شرب الخمر لاغتصابها

بكين (صدى):
اتهمت موظفة تعمل في شركة "على بابا" مديرها بأنه أجبرها على شرب الخمور، ثم قام باغتصابها داخل فندق.

وذكرت المرأة أن مديرها طلب منها التوجه إل مدينة جينان الشرقية، للقاء بعض العملاء، مضيفة أنه أجبرها على شرب الخمور معهم، وبعد ذلك اصطحبها في غرفة واغتصبها.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة "دانييل زانج" أن المدير المتهم بالاغتصاب اعترف بالفعل أنه ارتكب أفعال حميمة مع الموظفة.

وأضاف أنه تم سيتم فصل المدير من عمله، وأن اثنين من المديرين الآخرين اللذين أخفقا في اتخاذ إجراء بشأن هذا القرار قد استقالا، كما ستبذل الشركة ما في وسعها من أجل الاعتناء بها.

اغتصاب
الصين
فندق
شركة
على بابا

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أحدث التعليقات

ابوماجد
الزيت بأنواعه لايتغير في مسافه اقل من ٥٠٠٠ كيلو هذا لنوع العادي اما التخليقي على٨٠٠٠ كيلو وفيه نوع غالي العلبه في ١٢٠ ريال يغير...
محمد
يابن عجلان لو اسألك عن سعر حبة التونة انك ماتدري
ابو عزام
جعلك تدور اللقمة ما تلقاها هذولي اشباه البشر المحسوبين علينا الله يزيل امثالكم من هالبلد
عبدالله
أتوقع حجم هذا النيزَك أكبر من الموجود في المتحف
محمد
أنا بتزوجك بس عندي شرط أنك تمسكين بيتك وتتركين عنك التصوير

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