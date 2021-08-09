موظفة تفضح مدير شركة شهيرة أجبرها على شرب الخمر لاغتصابها

بكين (صدى):
اتهمت موظفة تعمل في شركة "على بابا" مديرها بأنه أجبرها على شرب الخمور، ثم قام باغتصابها داخل فندق.
وذكرت المرأة أن مديرها طلب منها التوجه إل مدينة جينان الشرقية، للقاء بعض العملاء، مضيفة أنه أجبرها على شرب الخمور معهم، وبعد ذلك اصطحبها في غرفة واغتصبها.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة "دانييل زانج" أن المدير المتهم بالاغتصاب اعترف بالفعل أنه ارتكب أفعال حميمة مع الموظفة.
وأضاف أنه تم سيتم فصل المدير من عمله، وأن اثنين من المديرين الآخرين اللذين أخفقا في اتخاذ إجراء بشأن هذا القرار قد استقالا، كما ستبذل الشركة ما في وسعها من أجل الاعتناء بها.