سمو أمير تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، العميد مسفر بن عبث العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات منطقة تبوك.
وهنأ سموه العميد العتيبي , متمنياً له التوفيق والسداد، منوهاً سموه بجهود منسوبي الجوازات وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- , وبمتابعة سمو وزير الداخلية , مشيداً بما تقدمه المديرية العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم بأسرع وقت.
من جانبه أعرب العميد العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على توجيهاته السديدة التي ستسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.