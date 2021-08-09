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سمو أمير تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة

منذ 12 ساعة
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سمو أمير تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، العميد مسفر بن عبث العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات منطقة تبوك.

وهنأ سموه العميد العتيبي , متمنياً له التوفيق والسداد، منوهاً سموه بجهود منسوبي الجوازات وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- , وبمتابعة سمو وزير الداخلية , مشيداً بما تقدمه المديرية العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم بأسرع وقت.

من جانبه أعرب العميد العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على توجيهاته السديدة التي ستسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوماجد
الزيت بأنواعه لايتغير في مسافه اقل من ٥٠٠٠ كيلو هذا لنوع العادي اما التخليقي على٨٠٠٠ كيلو وفيه نوع غالي العلبه في ١٢٠ ريال يغير...
محمد
يابن عجلان لو اسألك عن سعر حبة التونة انك ماتدري
ابو عزام
جعلك تدور اللقمة ما تلقاها هذولي اشباه البشر المحسوبين علينا الله يزيل امثالكم من هالبلد
عبدالله
أتوقع حجم هذا النيزَك أكبر من الموجود في المتحف
محمد
أنا بتزوجك بس عندي شرط أنك تمسكين بيتك وتتركين عنك التصوير

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