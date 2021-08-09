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حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في المملكة

منذ 8 دقائق
1134
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في المملكة

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، مما تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد، إلى نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

 

حالة الطقس
الأمطار الرعدية
رياح نشطة
زخات من البرد
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
ان لم تستحي فصنع ما تشاء
رااايق
الله يهديهن *!! بس جاااي لنا جيل مصرقع ** ههههههههههههههههه
رااايق
أعتقد أن أعمارهم ماعدت الـ 15 ومهابيل ** ههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه

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