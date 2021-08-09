برشلونة يعلن غياب سيرجيو أجويرو عن الملاعب

وكالات (صدى):
أعلن نادي برشلونة أن مهاجم الفريق سيرجيو أجويرو سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع وهو الأمر الذي سيزيد مصاعب الفريق الكتالوني.
ويأتي غياب "سيرجيو" بالتزامن مع إنطلاق الموسم الجديد للدوري بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة وهو ما يضع الفريق في موقف عصيب.
وأبان برشلونة أن "سيرجيو" أصيب في الساق اليمنى وإنه سيغيب عن الملاعب جراء ذلك لمدة 10 أسابيع؛ أي أنه لن يبدأ مسيرته مع النادي قبل 17 أكتوبر المقبل.
يٌذكر أن "أجويرو" كان قد ارتبط بعلاقة صداقة قوية مع "ميسي" ويلعبان جنبًا إلى جنب في منتخب الأرجنتين.