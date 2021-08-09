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برشلونة يعلن غياب سيرجيو أجويرو عن الملاعب

منذ ساعة
1408
برشلونة يعلن غياب سيرجيو أجويرو عن الملاعب

وكالات (صدى):
أعلن نادي برشلونة أن مهاجم الفريق سيرجيو أجويرو سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع وهو الأمر الذي سيزيد مصاعب الفريق الكتالوني.

ويأتي غياب "سيرجيو" بالتزامن مع إنطلاق الموسم الجديد للدوري بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة وهو ما يضع الفريق في موقف عصيب.

وأبان برشلونة أن "سيرجيو" أصيب في الساق اليمنى وإنه سيغيب عن الملاعب جراء ذلك لمدة 10 أسابيع؛ أي أنه لن يبدأ مسيرته مع النادي قبل 17 أكتوبر المقبل.

يٌذكر أن "أجويرو" كان قد ارتبط بعلاقة صداقة قوية مع "ميسي" ويلعبان جنبًا إلى جنب في منتخب الأرجنتين.

 

برشلونة
ليونيل ميسي
الملاعب
الإصابة
سيرجيو أجويرو

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أحدث التعليقات

ابوماجد
الزيت بأنواعه لايتغير في مسافه اقل من ٥٠٠٠ كيلو هذا لنوع العادي اما التخليقي على٨٠٠٠ كيلو وفيه نوع غالي العلبه في ١٢٠ ريال يغير...
محمد
يابن عجلان لو اسألك عن سعر حبة التونة انك ماتدري
ابو عزام
جعلك تدور اللقمة ما تلقاها هذولي اشباه البشر المحسوبين علينا الله يزيل امثالكم من هالبلد
عبدالله
أتوقع حجم هذا النيزَك أكبر من الموجود في المتحف
محمد
أنا بتزوجك بس عندي شرط أنك تمسكين بيتك وتتركين عنك التصوير

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