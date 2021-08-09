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أزمة البنزين في لبنان تتسبب في مقتل 3 أشخاص

منذ 15 دقيقة
1169
أزمة البنزين في لبنان تتسبب في مقتل 3 أشخاص

بيروت (صدى):
تسببت أزمة الوقود في لبنان لسقوط 3 قتلى بعد إندلاع شجارات عنيفة بسبب الوقود الشحيح في البلاد.

واندلع الشجار الأول بسبب بيع وشراء النزين في السوق السودا مما أدى إلى إطلاق نار كثيف وإلقاء قنبلة يدوية ليسقط قتيلين.

أما الحادث الثاني فنشب بين رجلين أمام إحدى محطات الوقود عن أماكنهم الخاصة بالطابور ليسفر الشجار عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى بعد استخدام السكاكين وإطلاق الأعيرة النارية.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان تٌعاني حاليًا من أزمة اقتصادية بعد انهيار العملة الخاصة بهم وارتفاع أسعار السلع الغذائية ووجود شح في البنزين.

 

لبنان
البنزين
ارتفاع الأسعار
أزمة اقتصادية
أزمة الوقود

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
ان لم تستحي فصنع ما تشاء
رااايق
الله يهديهن *!! بس جاااي لنا جيل مصرقع ** ههههههههههههههههه
رااايق
أعتقد أن أعمارهم ماعدت الـ 15 ومهابيل ** ههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه

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