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المالية: إيرادات الربع الثاني من العام الحالي بلغت 248 مليار ريال

منذ 41 دقيقة
1409
المالية: إيرادات الربع الثاني من العام الحالي بلغت 248 مليار ريال

الرياض (صدى):
كشفت وزارة المالية، عن حجم إيرادات الربع الثاني من العام الحالي، قائلة:"إيرادات الربع الثاني من العام الحالي بلغت 248 مليار ريال".

وأوضحت وزارة المالية، أن عجز الموازنة بلغ 4.6 مليارات ريال في الربع الثاني لـ 2021، مشيرة إلى أن 922 مليار ريال إجمالي الدين العام خلال الربع الثاني 2021.

ولفتت وزارة المالية، إلى أن مصروفات الربع الثاني من العام الجاري بلغت 252.7 مليار ريال، مبينة أن حجم الدين الخارجي بلغ 387.5 مليار ريال خلال الربع الثاني 2021.

وأشارت وزارة المالية إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى 535 مليار ريال خلال الربع الثاني 2021.

 

وزارة المالية
إيرادات
عجز الموازنة
الربع الثاني
مصروفات

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
ان لم تستحي فصنع ما تشاء
رااايق
الله يهديهن *!! بس جاااي لنا جيل مصرقع ** ههههههههههههههههه
رااايق
أعتقد أن أعمارهم ماعدت الـ 15 ومهابيل ** ههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه

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