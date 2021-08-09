"أم" تحاول دهس ابنتها بالسيارة لرفضها ارتداء الحجاب

القاهرة (صدى):
أقدمت "أم" مصرية على محاولة دهس ابنتها الوحيدة من خلال صدمها بالسيارة على إحدى الطرق بسبب رفض الفتاة ارتداء الحجاب.
وسمع الشهود على الطريق صراخ "الفتاة" واستغاثتها بعد تعرضها للاصطدام بسيارة والدتها عن عمد، لكن "الأم" تشاجرت بعد ذلك معها وأجبرتها على العودة معها إلى المنزل رغم ما بعا من كدمات.
وناشدت "الفتاة" الجهات الأمنية بالتدخل من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك"، والتي أكدت غياب الأب لأنه منفصل عن والدتها منذ الطفولة ومسافرًا بالخارج.
وأفادت الفتاة في تحقيقاتها أنها تعرضت للاعتداء من قبل والدتها حيث طلبت الأم منها النزول من السيارة ثم حاولت دهسها بعد رفض الفتاة الاقتناع بارتداء الحجاب.