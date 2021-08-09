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"أم" تحاول دهس ابنتها بالسيارة لرفضها ارتداء الحجاب

منذ 48 دقيقة
605
"أم" تحاول دهس ابنتها بالسيارة لرفضها ارتداء الحجاب

القاهرة (صدى):
أقدمت "أم" مصرية على محاولة دهس ابنتها الوحيدة من خلال صدمها بالسيارة على إحدى الطرق بسبب رفض الفتاة ارتداء الحجاب.

وسمع الشهود على الطريق صراخ "الفتاة" واستغاثتها بعد تعرضها للاصطدام بسيارة والدتها عن عمد، لكن "الأم" تشاجرت بعد ذلك معها وأجبرتها على العودة معها إلى المنزل رغم ما بعا من كدمات.

وناشدت "الفتاة" الجهات الأمنية بالتدخل من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك"، والتي أكدت غياب الأب لأنه منفصل عن والدتها منذ الطفولة ومسافرًا بالخارج.

وأفادت الفتاة في تحقيقاتها أنها تعرضت للاعتداء من قبل والدتها حيث طلبت الأم منها النزول من السيارة ثم حاولت دهسها بعد رفض الفتاة الاقتناع بارتداء الحجاب.

 

مصر
سيارة
الحجاب
دهس
الطريق

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
ان لم تستحي فصنع ما تشاء
رااايق
الله يهديهن *!! بس جاااي لنا جيل مصرقع ** ههههههههههههههههه
رااايق
أعتقد أن أعمارهم ماعدت الـ 15 ومهابيل ** ههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه

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