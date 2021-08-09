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‏وزارة الخارجية تعلن عن توفر وظيفة لدى منظمة الأمم المتحدة في فيينا

منذ 27 دقيقة
1249
‏وزارة الخارجية تعلن عن توفر وظيفة لدى منظمة الأمم المتحدة في فيينا

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية توفر وظيفة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برتبة P-4 في فيينا للجنسين.

وقالت الخارجية أن هذا الإعلان يأتي إنفاذا للتوجيهات الكريمة، وحرصا من وزارة الخارجية على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى إمكانية الحصول على معلومات إضافية من خلال زيارة الرابط التالي: هنا.

ودعت الخارجية المتقدمين إلى تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

الأمم المتحدة
الخارجية
فيينا

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أحدث التعليقات

رااايق
الله يهديهن *!! بس جاااي لنا جيل مصرقع ** ههههههههههههههههه
رااايق
أعتقد أن أعمارهم ماعدت الـ 15 ومهابيل ** ههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه

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