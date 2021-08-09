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مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 

منذ 25 دقيقة
1247
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الإثنين، موضحا أن درجة الحرارة في الدمام بلغت 48.2، بينما الأحساء وصلت إلى 47.4.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن درجة الحرارة في الرياض والخرج والقيصومة سجلت 45، بينما شرورة ورفحاء بلغت 44 وعرعر 41 وسكاكا 40.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

 

 

الدمام
الخرج
الرياض
الأحساء
مدن
درجة الحرارة
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

رااايق
الله يهديهن *!! بس جاااي لنا جيل مصرقع ** ههههههههههههههههه
رااايق
أعتقد أن أعمارهم ماعدت الـ 15 ومهابيل ** ههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه

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