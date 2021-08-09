بالفيديو.. مستشار اقتصادي: المستهلك لازال يعاني من وجود البضائع الرديئة في السوق

الرياض (صدى):
أوضح المستشار الاقتصادي، عيد العيد، أن المستهلك لازال يعاني من وجود البضائع الرديئة في السوق.
وقال عيد العيد، أن المستهلك يدفع أموالًا طائلة لجلب سلع رديئة استهلاكه لها محدود، وبالتالي تحدث خسائر كبيرة تؤثر على الاقتصادي السعودي، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية".
وأشار إلى أن على سبيل المثال قد تشتري ذات يوم سلعة بـ500 أو 1000 ريال على أساس أنها ستدوم معك سنوات وتأتي بعد 6 أشهر تجدها غير صالحة للاستخدام مما يضطرك لدفع مبلغ آخر لشراء نفس السلعة لضرورة استخدامها، ولذلك لهيئة المواصفات القياسية والمقاييس دور كبير في فرض الجودة على السلع التي تدخل المملكة.